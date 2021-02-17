Эксперт сообщила об ошибках при похудении

Кроме того, любители монодиет недополучают необходимые для нормальной работы организма витамины и микроэлементы и рано или поздно набирают дополнительный вес.

Специалист напомнила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нельзя ограничивать себя в полноценном питании длительное время.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится похудеть при помощи кетодиеты.

По его словам, она мало чем отличается от других.

