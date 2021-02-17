Эксперт сообщила об ошибках при похудении
Чтобы сбросить лишний вес, люди часто допускают распространенную и опасную ошибку - начинают худеть с акцентом на определенные продукты, сообщает RT со ссылкой на эксперта по питанию Ирину Писареву.
В пример она привела людей, которые начинают переходить на кефир, гречку, или чрезмерно увлекаются смузи, соками, делая их основой рациона. В результате у любителей «витаминных коктейлей» развивается атрофия кишечника, который не тратит энергию, переваривая жидкость.
Кроме того, любители монодиет недополучают необходимые для нормальной работы организма витамины и микроэлементы и рано или поздно набирают дополнительный вес.
Специалист напомнила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нельзя ограничивать себя в полноценном питании длительное время.
Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится похудеть при помощи кетодиеты.
По его словам, она мало чем отличается от других.
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