Эксперт сообщила об ошибках при похудении

Чтобы сбросить лишний вес, люди часто допускают распространенную и опасную ошибку - начинают худеть с акцентом на определенные продукты, сообщает RT со ссылкой на эксперта по питанию Ирину Писареву.

В пример она привела людей, которые начинают переходить на кефир, гречку, или чрезмерно увлекаются смузи, соками, делая их основой рациона. В результате у любителей «витаминных коктейлей» развивается атрофия кишечника, который не тратит энергию, переваривая жидкость.

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Кроме того, любители монодиет недополучают необходимые для нормальной работы организма витамины и микроэлементы и рано или поздно набирают дополнительный вес.

Специалист напомнила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нельзя ограничивать себя в полноценном питании длительное время.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится похудеть при помощи кетодиеты.

По его словам, она мало чем отличается от других.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеДиета
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