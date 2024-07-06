Эксперт Солодовникова рассказала, как увеличить размер пенсии

Как отметила собеседница агентства, закон о страховых пенсиях предусматривает повышающие коэффициенты.

«Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин... не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)», — подчеркнула Солодовникова.

По словам эксперта, если подача заявления о пенсии была отложена на год, размер выплаты увеличится примерно на 6%. Если россиянин не обращался за пенсией пять лет, она станет на 45% больше, при десяти годах выплата вырастет более чем вдвое. Вместе с тем Солодовникова отметила, что на практике мало кто пользуется такой возможностью.

