Эксперт Солодовникова рассказала, как увеличить размер пенсии
Россияне могут увеличить размер пенсии почти на 6% в течение года, если не будут обращаться за ней после достижения пенсионного возраста. Об этом заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости.
Как отметила собеседница агентства, закон о страховых пенсиях предусматривает повышающие коэффициенты.
«Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин... не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)», — подчеркнула Солодовникова.
По словам эксперта, если подача заявления о пенсии была отложена на год, размер выплаты увеличится примерно на 6%. Если россиянин не обращался за пенсией пять лет, она станет на 45% больше, при десяти годах выплата вырастет более чем вдвое. Вместе с тем Солодовникова отметила, что на практике мало кто пользуется такой возможностью.
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