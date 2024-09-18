Эксперт Широкорад раскрыл, могут ли хакеры взорвать мобильник
Хакеры смогут взорвать мобильный телефон, если им удастся вызвать короткое замыкание в литиевой батарейке, заявил военный историк Александр Широкорад, сообщает aif.ru.
По его словам, это неприятная ситуация, но к гибели человека это не приведет. Вместе с тем, эксперт отметил, что компьютерные устройства от ноутбуков до мобильников сейчас по сути являются оружием массового поражения. Он напомнил, что накануне В Ливане, по разным данным, пострадали пять-шесть тысяч человек. Широкорад также рассказал, что тактический ядерный боеприпас в ходе боевых действий, взорванный в полосе обороны, влечёт за собой гибель 300-400 человек.
«С помощью мобильников они отслеживают геолокацию и наши разговоры, записывают их, анализируют и передают это всё дальше», — предупредил эксперт.
Ранее МИД Ливана обвинил Израиль в детонации пейджеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru