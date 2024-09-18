Эксперт Широкорад раскрыл, могут ли хакеры взорвать мобильник

По его словам, это неприятная ситуация, но к гибели человека это не приведет. Вместе с тем, эксперт отметил, что компьютерные устройства от ноутбуков до мобильников сейчас по сути являются оружием массового поражения. Он напомнил, что накануне В Ливане, по разным данным, пострадали пять-шесть тысяч человек. Широкорад также рассказал, что тактический ядерный боеприпас в ходе боевых действий, взорванный в полосе обороны, влечёт за собой гибель 300-400 человек.

«С помощью мобильников они отслеживают геолокацию и наши разговоры, записывают их, анализируют и передают это всё дальше», — предупредил эксперт.

Ранее МИД Ливана обвинил Израиль в детонации пейджеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

