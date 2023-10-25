Россиянам назвали три схемы мошенничества с кредитами

По его словам, для оформления кредита без ведома жертвы злоумышленники перехватывают логин и пароль на портале «Госуслуги». Эксперт призвал пользователей внимательно относиться к информационной безопасности.

Также мошенники могут переписывать условия кредитного договора. В ходе оформления займа его условия внезапно меняются.

Еще один способ обмана - возвратный лизинг. В автоломбарде жертве предлагают сумму под залог транспортного средства.

«Договор изначально составлен с целью лишения гражданина его автомобиля», - сказал Семов в беседе с «Газетой.Ru».

Правительство России 20 октября утвердило постановление об обязательной двухфакторной аутентификации на портале «Госуслуги», напоминает «Радиоточка НСН».

