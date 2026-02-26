Средняя пенсия российских госслужащих составляет 39 тысяч рублей

В России средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих превышает 39 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год

По данным Соцфонда РФ, средняя выплата составляет 39 тыс. 268 рублей в месяц. Количество получателей пенсий среди федеральных госслужащих достигает 97,3 тыс. человек.

Работающие на пенсии получают в среднем 40 тыс. 341 рубль, тогда как неработающие — 39 тыс. 167 рублей. Основная часть получателей — около 89 тыс. человек — не состоит в трудовых отношениях.

Ранее стало известно, что разница пенсий в регионах РФ составила рекордные 24,5 тыс., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

