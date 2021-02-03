Эксперт: С приходом весны распространение коронавируса замедлится

Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов объяснил, почему с приходом весны темпы распространения коронавируса снизятся.

По его словам, после зимнего сезона люди начинают больше проветривать помещения, меньше находятся в закрытых помещениях в большом количестве. Эксперт уверен, что это позволит снизить число заражений в весенний период.

Между тем, Дурманов в эфире «Радио 1» призвал не отказываться от ношения медицинских масок. Он также напомнил о возможности перехода коронавируса в сезонную инфекцию по аналогии с гриппом.

