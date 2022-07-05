Эксперт: россияне могут «докупить стаж» для выхода на пенсию
Граждане России имеют право законно докупить недостающий трудовой стаж и необходимое количество баллов для выхода на заслуженный отдых, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмилу Иванову-Швец.
До 2024 года продолжается переходный период, после которого для выхода на пенсию потребуется иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
По словам эксперта, чтобы докупить недостающий трудовой стаж нужно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36 тыс. 669.60 рубля в 2022 году. При этом для самозанятых суммы фиксированные — 34 тыс. 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить один год стажа и 1,076 балла.
За год разрешается приобрести 8,52 балла, который обойдутся в 293 тыс. 356,80 рубля. При этом за год можно купить только один год трудового стажа.
Ранее стало известно, какие виды стажа существуют в стране. Выделяют страховой, общий трудовой и так называемый «специальный стаж».
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