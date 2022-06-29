Эксперт рассказала, кто может получить надбавку к пенсии в 25%
Некоторые категории пенсионеров могут получить 25-процентную надбавку к выплатам. Об этом рассказала к.э.н, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».
Право получить повышенную пенсию имеют граждане, проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий. В него входят более 500 позиций, пишет «Свободная пресса».
«Если до 2021 года такую доплату могли получить только те граждане, которые и на пенсии продолжают проживать в сельской местности, то после вступления в силу закона 153-ФЗ от 26.05.2021 года такая надбавка сохраняется за всеми, независимо от нынешнего места проживания», — объяснила эксперт.
Кроме того, надбавка в 25% полагается пенсионерам-ветеранам и участникам войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, подвергшимся воздействию радиации, героям труда, СССР и России. Дополнительные выплаты также могут получить пенсионеры-инвалиды, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- Эксперт рассказала, кто может получить надбавку к пенсии в 25%
- Британец Пиннер обжаловал смертный приговор в Верховном суде ДНР
- СМИ: Победа России на Украине станет очередным крупным поражением для США
- СМИ рассказали о недовольстве развивающихся стран антироссийскими санкциями Запада
- В Херсоне задержали украинских диверсантов с «Иглой» и минами
- Западные политики пришли в шок от русского салата на саммите НАТО
- СМИ: подготовлен законопроект, отменяющий штрафы за мелкие нарушения ПДД
- Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Киеву
- СМИ: под Лисичанском задержаны более 10 иностранных наемников
- Полянский: спецоперация закончится после выполнения всех целей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru