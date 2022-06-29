Эксперт рассказала, кто может получить надбавку к пенсии в 25%

Право получить повышенную пенсию имеют граждане, проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий. В него входят более 500 позиций, пишет «Свободная пресса».

«Если до 2021 года такую доплату могли получить только те граждане, которые и на пенсии продолжают проживать в сельской местности, то после вступления в силу закона 153-ФЗ от 26.05.2021 года такая надбавка сохраняется за всеми, независимо от нынешнего места проживания», — объяснила эксперт.

Кроме того, надбавка в 25% полагается пенсионерам-ветеранам и участникам войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, подвергшимся воздействию радиации, героям труда, СССР и России. Дополнительные выплаты также могут получить пенсионеры-инвалиды, пишет Ura.ru.

