Эксперт рассказала, кто может получить надбавку к пенсии в 25%

Некоторые категории пенсионеров могут получить 25-процентную надбавку к выплатам. Об этом рассказала к.э.н, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

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Право получить повышенную пенсию имеют граждане, проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий. В него входят более 500 позиций, пишет «Свободная пресса».

«Если до 2021 года такую доплату могли получить только те граждане, которые и на пенсии продолжают проживать в сельской местности, то после вступления в силу закона 153-ФЗ от 26.05.2021 года такая надбавка сохраняется за всеми, независимо от нынешнего места проживания», — объяснила эксперт.

Кроме того, надбавка в 25% полагается пенсионерам-ветеранам и участникам войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, подвергшимся воздействию радиации, героям труда, СССР и России. Дополнительные выплаты также могут получить пенсионеры-инвалиды, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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