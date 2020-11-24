Эксперт: родители продолжат приглашать Деда Мороза домой

Стало известно, будут ли российские семьи приглашать Деда Мороза домой, чтобы поздравить детей с Новым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаиду Моор.

По ее словам, несмотря на эпидемию коронавируса, лишать детей праздника родители не станут, они будут по-прежнему приглашать домой сказочного волшебника. «Это, скорее всего, будут встречи на улице», - отметила Моор.