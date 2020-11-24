Эксперт: родители продолжат приглашать Деда Мороза домой
Стало известно, будут ли российские семьи приглашать Деда Мороза домой, чтобы поздравить детей с Новым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаиду Моор.
По ее словам, несмотря на эпидемию коронавируса, лишать детей праздника родители не станут, они будут по-прежнему приглашать домой сказочного волшебника. «Это, скорее всего, будут встречи на улице», - отметила Моор.
Эксперт считает, что от массовых поздравлений онлайн решили отказаться, потому что «не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко».
Тем временем, пресс-служба Деда Мороза раскрыла популярные новогодние желания россиян.
Наиболее часто встречающиеся новогодние пожелания россиян - решить квартирный вопрос и погасить кредиты. Также взрослые люди просят Деда Мороза о бытовой технике, автомобилях, новой мебели и путешествиях.
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