Эксперт: родители продолжат приглашать Деда Мороза домой

Стало известно, будут ли российские семьи приглашать Деда Мороза домой, чтобы поздравить детей с Новым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаиду Моор.

По ее словам, несмотря на эпидемию коронавируса, лишать детей праздника родители не станут, они будут по-прежнему приглашать домой сказочного волшебника. «Это, скорее всего, будут встречи на улице», - отметила Моор.

Основатель форума Дедов Морозов выступила против запрета приглашать их домой к детям

Эксперт считает, что от массовых поздравлений онлайн решили отказаться, потому что «не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко».

Тем временем, пресс-служба Деда Мороза раскрыла популярные новогодние желания россиян.

Наиболее часто встречающиеся новогодние пожелания россиян - решить квартирный вопрос и погасить кредиты. Также взрослые люди просят Деда Мороза о бытовой технике, автомобилях, новой мебели и путешествиях.

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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиДед Мороз
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