Эксперт рассказала об уязвимостях российских компаний к кибератакам
Информационная безопасность практически каждой компании в России находится под угрозой из-за нарушения правил кибер гигиены. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала старший аналитик группы исследований безопасности банков Positive Technologies Ольга Зиненко.
Она отметила, что в 64% случаев компании не используют защищенные протоколы передачи данных. По ее словам, сотрудники на дистанционной работе часто передают важные данные в открытом виде, поэтому кто угодно в корпоративной сети может перехватить документы.
Специалист по информационной безопасности в прошлом году выявили как минимум 36 семейств вредоносного ПО. Особую опасность представляли шифровальщик WannaCry, банковские трояны RTM, Ursnif и Dridex.
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