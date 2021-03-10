Эксперт рассказала об уязвимостях российских компаний к кибератакам

Информационная безопасность практически каждой компании в России находится под угрозой из-за нарушения правил кибер гигиены. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала старший аналитик группы исследований безопасности банков Positive Technologies Ольга Зиненко.

Она отметила, что в 64% случаев компании не используют защищенные протоколы передачи данных. По ее словам, сотрудники на дистанционной работе часто передают важные данные в открытом виде, поэтому кто угодно в корпоративной сети может перехватить документы.