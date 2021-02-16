ЦБ оценил готовность банков к кибератакам

Центробанк провел киберучения среди 22 банков в 2020 году, их результаты оказались лучше ожиданий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артема Сычева.

Банки участвовали в учениях добровольно. Сычев отметил, что все банки выстроили системы мониторинга, выявления и реагирования, а также проработали не только систему внутреннего взаимодействия, но и коммуникацию с другими кредитными организациями и Банком России.