ЦБ оценил готовность банков к кибератакам
Центробанк провел киберучения среди 22 банков в 2020 году, их результаты оказались лучше ожиданий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артема Сычева.
Банки участвовали в учениях добровольно. Сычев отметил, что все банки выстроили системы мониторинга, выявления и реагирования, а также проработали не только систему внутреннего взаимодействия, но и коммуникацию с другими кредитными организациями и Банком России.
В целом итоги оказались положительными, заявил Сычев. Он добавил, что по итогам учений банки и ЦБ поняли, какие механизмы нужно совершенствовать.
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