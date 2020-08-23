Эксперт рассказала о вреде «полезных» продуктов

«После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему», — пояснила Медведева.

Она сравнила спортивные витамины и напитки с кока-колой из-за большого объема глюкозы и фруктозы, которые могут привести к проблемам с пищеварением и даже вызвать рак.

Наполнители в йогуртах – это часто также высоко переработанные продукты с большим содержанием сахара.

Диетолог рекомендовала реже готовить красное мясо, способствующее возникновению рака. Также советовала избегать употреблять колбасу, копчености и сосиски.

Медведева напомнила рекомендованную суточную норму употребления сливочного масла. Безвредными считаются 10 граммов продукта в сутки, чтобы не повышался уровень холестерина.

Ранее ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» и член ассоциации Европейских онкологов ESMO Вадим Гутник в эфире НСН усомнился в приверженности большинства людей рекомендациям о правильном питании.

«Это не значит, что мы сейчас станем меньше убивать крупный рогатый скот, человечество перестанет жарить стейки и так далее. Что, мы сейчас будем строем по линеечке ходить и не кушать пиццу? Я просто не понимаю, когда вокруг этого шумиха такая возникает. Это просто смешно. Человек будет кушать то, что он может себе позволить. Здоровая пища, к сожалению, дороже», - отметил онколог.

