Эксперт рассказала о вреде «полезных» продуктов
Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева раскрыла вредные свойства протеиновых батончиков, йогуртов с наполнителями и красного мяса. Подробности она сообщила «Комсомольской правде».
Так, в протеиновых батончиках, кроме полезных ягод, орехов или семечек содержатся ультраобработанные злаковые хлопья и большое количество сахара, которые производители часто не указывают в составе.
«После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему», — пояснила Медведева.
Она сравнила спортивные витамины и напитки с кока-колой из-за большого объема глюкозы и фруктозы, которые могут привести к проблемам с пищеварением и даже вызвать рак.
Наполнители в йогуртах – это часто также высоко переработанные продукты с большим содержанием сахара.
Диетолог рекомендовала реже готовить красное мясо, способствующее возникновению рака. Также советовала избегать употреблять колбасу, копчености и сосиски.
Медведева напомнила рекомендованную суточную норму употребления сливочного масла. Безвредными считаются 10 граммов продукта в сутки, чтобы не повышался уровень холестерина.
Ранее ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» и член ассоциации Европейских онкологов ESMO Вадим Гутник в эфире НСН усомнился в приверженности большинства людей рекомендациям о правильном питании.
«Это не значит, что мы сейчас станем меньше убивать крупный рогатый скот, человечество перестанет жарить стейки и так далее. Что, мы сейчас будем строем по линеечке ходить и не кушать пиццу? Я просто не понимаю, когда вокруг этого шумиха такая возникает. Это просто смешно. Человек будет кушать то, что он может себе позволить. Здоровая пища, к сожалению, дороже», - отметил онколог.
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