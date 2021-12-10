Эксперт рассказала о льготах за пять лет до пенсии
В России введено понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода на заслуженный отдых, сообщает «Прайм» со ссылкой на ассистента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву.
Речь идет о льготах по налогам. Так, предпенсионеры могут не платить земельный налог на участок площадью не более шести соток. Также они освобождаются от налога на квартиру, дом, хозяйственное строение или сооружение на земельном участке, гараж или машиноместо. Также существует региональная льгота по транспортному налогу.
Росссияне предпенсионного возраста могут получать денежные выплаты. Например, они имеют право на пособие по безработице в повышенном размере.
Напомним, в России с 1 января 2022 года изменится порядок оформления и получения выплат некоторыми категориями пенсионеров. Пожилым людям не придется выяснять, на какие доплаты и надбавки они могут претендовать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Байден после звонка Путину поговорил с лидерами Восточной Европы
- В России в 2022 году подорожают услуги ЖКХ
- Эксперт рассказала о льготах за пять лет до пенсии
- Вашингтон заявил, что не заключал с Россией сделок по Украине
- Чумаков: Вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител для защиты от «омикрона»
- Вирусолог сравнил распространение COVID-19 с другими эпидемиями
- В Новосибирске полицейские получили 7 лет за взятки
- Центробанк РФ: Адресная помощь малоимущим полезнее регулирования цен в магазинах
- В Минздраве рассказали о течении болезни у заразившихся «омикроном»
- «Локомотив» проиграл «Марселю» со счетом 0:1
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru