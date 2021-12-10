Эксперт рассказала о льготах за пять лет до пенсии

В России введено понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода на заслуженный отдых, сообщает «Прайм» со ссылкой на ассистента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву.

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Речь идет о льготах по налогам. Так, предпенсионеры могут не платить земельный налог на участок площадью не более шести соток. Также они освобождаются от налога на квартиру, дом, хозяйственное строение или сооружение на земельном участке, гараж или машиноместо. Также существует региональная льгота по транспортному налогу.

Росссияне предпенсионного возраста могут получать денежные выплаты. Например, они имеют право на пособие по безработице в повышенном размере.

Напомним, в России с 1 января 2022 года изменится порядок оформления и получения выплат некоторыми категориями пенсионеров. Пожилым людям не придется выяснять, на какие доплаты и надбавки они могут претендовать.

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