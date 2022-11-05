Эксперт рассказал об условиях для получения участка земли бесплатно

Россияне в некоторых случаях могут бесплатно получить земельные участки. Об этом рассказал адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко в беседе с агентством «Прайм».

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Земля выделяется по праву собственности гражданам с тремя и более детьми и по специальным программам: например, «Дальневосточный гектар» или «Арктический гектар». Также право получить участок предоставляется гражданам из перечня, предусмотренного региональным законодательством.

Так, участки в бессрочное пользование могут получить организации, которые созданы публично-правовыми образованиями: органами власти, госучреждениями, казенными предприятиями.

На получение земли по праву безвозмездного пользования имеют право коренные малочисленные народы Сибири, Севера, Дальнего Востока, садоводческие и огороднические товарищества и другие граждане, деятельность которых связана с сельским хозяйством. Кроме того, участки в безвозмездное пользование на определенный срок могут получить работники транспорта, лесного комплекса, охотничьего хозяйства, управляющих заповедниками и национальными парками учреждений.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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