Эксперт рассказал об опасности тополиного пуха для автомобилей

Тополиный пух способен стать угрозой для технического состояния автомобиля. Об этом рассказал директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт указал, что пух может быть особенно опасен для машины в период активного цветения тополей в конце мая – июне.

«Основной вред заключается в забивании радиаторов системы охлаждения двигателя и кондиционера, а также в загрязнении воздушного фильтра и вентиляционных каналов», – пояснил Серебряков.

Пух, попадая в моторный отсек, смешивается с пылью и масляными испарениями и образует войлокоподобный слой. Он нарушает тепловой режим двигателя авто и повышает риск перегрева, особенно в пробках. Серебряков назвал особенно критичным забивание сотов радиатора кондиционера, эффективность охлаждения снижается из-за пуха и в дальнейшем компрессор климатической установки может выйти из строя.

Эксперт рекомендовал в сезон активного цветения тополя еженедельно очищать радиаторы сжатым воздухом либо водой низкого давления, заменять воздушный фильтр в двигателе после периода пыления. Серебряков выступил за установку защитной сетки на передний бампер, которая предотвращает попадание в моторный отсек крупных фрагментов пуха, и предостерег от использования открытого огня или легковоспламеняющихся жидкостей для удаления загрязнений.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов предупредил, что тополиный пух представляет серьезную угрозу для здоровья людей, страдающих аллергией и астмой.

