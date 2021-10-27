Орейро записала обращение на русском языке

Ролик появился на официальной странице артистки в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! Я вас люблю!», — сказала певица.

Напомним, Орейро, сыгравшая главную роль в аргентинском сериале «Дикий ангел», стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

