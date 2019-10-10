Эксперт рассказал о методах регулирования цифровых платформ в России
Стратегическим ресурсом для российской экономики и социальной сферы являются информационно-коммуникационные компании, заявил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Ограничивать долю иностранного влияния в сфере цифровых платформ, по его мнению, следует в партнёрстве с другими странами, в том числе, со странами БРИКС, пишет ТАСС. Для этого можно использовать антимонопольные меры воздействия, отметил эксперт.
«Если мы ограничим рост этих цифровых платформ антимонопольными мерами, то мы можем с вами получить гораздо более интересный результат. Это точно не одноходовое решение. Нужна работа с другими странами — речь о возможности выстраивания альянса», — заметил Иванов.
Особенно он выделил в блоке БРИКС Китай, лидирующий на сегодняшний день по развитию цифровой индустрии. По его мнению, первенство КНР является ещё одним аргументом в пользу объединения с партнёрами для выработки дальнейшей стратегии.
Напомним, 10 октября комитет Госдумы по информационной политике рассматривает законопроект, предусматривающий ограничение доли зарубежного владения в интернет-ресурсах, имеющих ведущее значение для информационной структуры России. В нём принимают участие парламентарии, общественники, чиновники и эксперты.
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