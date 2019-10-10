Эксперт рассказал о методах регулирования цифровых платформ в России

Стратегическим ресурсом для российской экономики и социальной сферы являются информационно-коммуникационные компании, заявил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Ограничивать долю иностранного влияния в сфере цифровых платформ, по его мнению, следует в партнёрстве с другими странами, в том числе, со странами БРИКС, пишет ТАСС. Для этого можно использовать антимонопольные меры воздействия, отметил эксперт.

«Если мы ограничим рост этих цифровых платформ антимонопольными мерами, то мы можем с вами получить гораздо более интересный результат. Это точно не одноходовое решение. Нужна работа с другими странами — речь о возможности выстраивания альянса», — заметил Иванов.