Эксперт рассказал, когда нужно выключать Wi-Fi

Он привел пример, когда единожды подключившись к сети MT_FREE, смартфон будет без предупреждения подключаться к сетям с таким названием. Преступнику достаточно создать свою точку доступа с именем MT_FREE, чтобы гаджет к ней подключится. После этого злоумышленник сможет перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли и даже номера кредитных карт.

Ранее стало известно, как понять, что к домашнему интернету кто-то несанкционированно подключился. Если у интернета снизилась скорость, не исключено, что Wi-Fi кто-то «ворует».

