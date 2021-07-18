Эксперт рассказал, когда нужно выключать Wi-Fi
Wi-Fi необходимо отключать всегда, если он не используется, поскольку злоумышленники при помощи технических возможностей могут украсть личные данные, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по информационной безопасности компании Awillix Александра Герасимова.
Он привел пример, когда единожды подключившись к сети MT_FREE, смартфон будет без предупреждения подключаться к сетям с таким названием. Преступнику достаточно создать свою точку доступа с именем MT_FREE, чтобы гаджет к ней подключится. После этого злоумышленник сможет перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли и даже номера кредитных карт.
Ранее стало известно, как понять, что к домашнему интернету кто-то несанкционированно подключился. Если у интернета снизилась скорость, не исключено, что Wi-Fi кто-то «ворует».
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