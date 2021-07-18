Эксперт рассказал, когда нужно выключать Wi-Fi

Wi-Fi необходимо отключать всегда, если он не используется, поскольку злоумышленники при помощи технических возможностей могут украсть личные данные, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по информационной безопасности компании Awillix Александра Герасимова.

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Он привел пример, когда единожды подключившись к сети MT_FREE, смартфон будет без предупреждения подключаться к сетям с таким названием. Преступнику достаточно создать свою точку доступа с именем MT_FREE, чтобы гаджет к ней подключится. После этого злоумышленник сможет перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли и даже номера кредитных карт.

Ранее стало известно, как понять, что к домашнему интернету кто-то несанкционированно подключился. Если у интернета снизилась скорость, не исключено, что Wi-Fi кто-то «ворует».

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