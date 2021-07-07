Эксперт рассказал, как заходить в компьютер через смартфон на расстоянии

Во время эпидемии коронавируса, когда появились гибридные формы рабочего времени, поменялся образ жизни многих сотрудников компаний.

В последнее время становятся популярными приложения удаленного доступа к компьютеру, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслана Косарима.

По его словам, среди программ, которые позволяют на расстоянии получить доступ и управлять компьютером через смартфон – TeamViewer, Chrome Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop App, VNC Viewer.

Косарим при этом напомнил, что данная технология не надежна из-за киберугроз.

Тем временем, в конце июня компания Microsoft в ходе онлайн-трансляции представила новую версию операционной системы Windows 11 с повышенной производительностью и многозадачностью.

