Эксперт рассказал, как реанимировать зависший компьютер
При высокой нагрузке на процессор компьютер может перестать работать, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева.
По его словам, повышенный нагрев может приводить к зависанию компьютера из-за системы охлаждения. Тимофеев посоветовал убедиться, что батарейки в беспроводной мыши не сели. «Из-за этого может возникнуть ощущение, что компьютер тормозит», — отметил он. Также может зависнуть одна из страниц браузера.
Зависшую программу можно закрыть через диспетчер задач, с помощью сочетания клавиш Ctrl + Alt + Del.
Как сообщалось, в последнее время становятся популярными приложения удаленного доступа к компьютеру.
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