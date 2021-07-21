Эксперт рассказал, как реанимировать зависший компьютер

По его словам, повышенный нагрев может приводить к зависанию компьютера из-за системы охлаждения. Тимофеев посоветовал убедиться, что батарейки в беспроводной мыши не сели. «Из-за этого может возникнуть ощущение, что компьютер тормозит», — отметил он. Также может зависнуть одна из страниц браузера.

Зависшую программу можно закрыть через диспетчер задач, с помощью сочетания клавиш Ctrl + Alt + Del.

Как сообщалось, в последнее время становятся популярными приложения удаленного доступа к компьютеру.

