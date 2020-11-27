Эксперт рассказал, как подобрать чехол к гаджету в пандемию

Правильно подобранный чехол к мобильным гаджетам сможет снизить риск заражения коронавирусом.

Для этого нужно подобрать гладкий чехол, на котором вирусы не смогут закрепиться. Даи протирать и чистить его проще, отмечает сотрудник лаборатории биологического факультета МГУ Илья Серёжкин.

Напротив, кожаные чехлы больше всего собирают на своей поверхности вирусы, от них лучше отказаться, передает «Радио1».

Протирать дважды в день надо и экран смартфона, и чехол, подойдут и обычные антисептики. Это снизит риск заражения коронавирусом.



