Эксперт рассказал, как подобрать чехол к гаджету в пандемию
Правильно подобранный чехол к мобильным гаджетам сможет снизить риск заражения коронавирусом.
Для этого нужно подобрать гладкий чехол, на котором вирусы не смогут закрепиться. Даи протирать и чистить его проще, отмечает сотрудник лаборатории биологического факультета МГУ Илья Серёжкин.
Напротив, кожаные чехлы больше всего собирают на своей поверхности вирусы, от них лучше отказаться, передает «Радио1».
Протирать дважды в день надо и экран смартфона, и чехол, подойдут и обычные антисептики. Это снизит риск заражения коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Навального оштрафовали за отказ удалить расследование о «Московском школьнике»
- МИД Ирана заявил об израильском следе в убийстве физика-ядерщика
- Трамп призвал Байдена доказать законность полученных им голосов на выборах
- Немецкий эпидемиолог назвал причину пандемии COVID-19
- Хаменеи пообещал отомстить за смерть иранского ядерщика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru