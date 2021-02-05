Эксперт рассказал, как определить воровство интернета

Если пользователь интернета обнаружил, что скорость работы не всегда равномерна, и на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, есть вероятность, что кто-то посторонний использует сеть, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова.

Он посоветовал скачать специальную программу, которая позволит настроить роутер. Запуск программы даст возможность видеть подключённые к роутеру устройства. Таким образом, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через сеть.

Мясоедов отметил, что самый надёжный и одновременно простой способ проверки и защиты своей сети — установка надёжного пароля для подключения к Wi-Fi.

Мэрия Москвы намерена собирать данные о перемещениях жителей с помощью Wi-Fi и Bluetooth. Об этом сообщили Московскиом Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Там отметили, что это необходимо для оптимизации работы общественного транспорта.

