Эксперт рассказал, как определить психотип человека по смеху
Психотип человека можно определить по его манере смеяться. Об этом рассказал специалист по поведенческой психологии Артем Павлов в беседе с «Вечерней Москвой».
Эксперт объяснил, что невербальные сигналы почти на 90% контролирует подсознание, вербальные — наоборот, сознание, а смех находится в «пограничной зоне».
«Мы можем смеяться как искренне, так и создавать определенный образ. Поэтому нужно обращать внимание и на ситуацию, в которой находится человек, — отметил Павлов.
По словам специалиста, люди, которые редко смеются и лишь скромно улыбаются, плохо выражают свои эмоции и иногда не понимают, для чего это нужно. Люди такого типа часто становятся строителями, чиновниками или руководителями.
Те же, кто смеется открыто и раскатисто, привлекая к себе внимание, относятся к демонстративному психотипу. Его представители выбирают профессии, связанные с творчеством и повышенным вниманием, и могут стать артистами, телеведущими, менеджерами.
В свою очередь, тревожные люди смеются не в полную силу и сдерживают себя. Павлов подчеркнул, что эти люди многого опасаются; они могут выбирать профессию кассира или бухгалтера.
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