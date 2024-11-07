Минфин: Вложения в программу долгосрочных сбережений превысили 100 млрд рублей

Как уточнили в ведомстве, 50 миллиардов рублей из вложенных средств – собственные взносы граждан, и еще 53 миллиардов рублей – пенсионные накопления, переведенные в ПДС.

Ранее сообщалось, что средняя сумма по договорам долгосрочных сбережений россиян достигла 213 тысяч рублей.

При этом президент России Владимир Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с 3 до 10 лет. По его словам, программа отстает от целевых показателей и ее необходимо «донастроить», увеличив срок софинансирования сбережений, напоминает «Радиоточка НСН».

