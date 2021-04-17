Эксперт раскрыла признаки «развода» пациентов на ненужные анализы

Большое количество медицинских исследований не является признаком всестороннего изучения диагноза, многие из анализов малоинформативны или избыточны. Об этом рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко в беседе с агентством «Прайм».

В частности, эксперт отметила, что не всегда необходимы анализы на некоторые биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования, онкомаркеры.

«Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, это очень устаревший подход», — заявила Ткаченко.

Кроме того, эксперт рассказала, что анализ крови на «проверку иммунитета» — пустая трата денег. Как отметила Ткаченко, можно проводить исследования на витамины Д и В12, фолиевую кислоту, железо, однако анализы на селен, цинк и кобальт не нужны.

Если у пациента возникают подозрения в «разводе» на деньги, эксперт рекомендует сменить клинику и проконсультироваться у другого специалиста. По словам Ткаченко, нередко избыточное назначение анализов связано с особенностями системы мотивации медиков, когда докторов «поощряют за назначение большого количества анализов и инструментальных исследований». Эксперт подчеркнула, что подобные действия отнимают время у пациента и снижают эффективность лечения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МедицинаАнализыВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры