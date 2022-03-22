Эксперт прогнозирует возвращение в Россию IKEA и автопроизводителей

Член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов высказал мнение, что автопроизводители, «ушедшие» из России на фоне спецоперации на Украине, вернутся после стабилизации политической обстановки.

«Пример: Toyota, которая заявила, что уходит, а потом взяла и осталась. Я думаю, будет возвращение всего автомобильного сектора. Все прекрасно понимают, какая высокая конкуренция существует на этом рынке, никто не захочет ее терять», - сказал Краснов в интервью «Вечерней Москве».

Минпромторг: России придется попрощаться с рядом автопроизводителей

По его мнению, «в обозримом будущем» можно ожидать возобновление в России работы компании IKEA.

Краснов также считает, что McDonald's захочет что-то сделать, но может не успеть, поскольку в сфере фастфуда быстро меняется лояльность людей к бренду, а «свято место пусто не бывает».

Как отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, часть зарубежных автопроизводителей собирается возобновить работу в России, однако, возможно, с кем-то «придется попрощаться».

Об ограничениях поставок в Россию ранее объявили Mercedes-Benz, BMW, Volvo, General Motors, Jaguar Land Rover, Volkswagen, Ford, Rolls-Royce и Ferrari, напоминает «Лента.ру».

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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