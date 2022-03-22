Эксперт прогнозирует возвращение в Россию IKEA и автопроизводителей

Член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов высказал мнение, что автопроизводители, «ушедшие» из России на фоне спецоперации на Украине, вернутся после стабилизации политической обстановки.

«Пример: Toyota, которая заявила, что уходит, а потом взяла и осталась. Я думаю, будет возвращение всего автомобильного сектора. Все прекрасно понимают, какая высокая конкуренция существует на этом рынке, никто не захочет ее терять», - сказал Краснов в интервью «Вечерней Москве».