В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц оборудования для майнинга

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное». Местные жители подключили к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района, 500 единиц майнингового оборудования.

Отмечается, что оплату потребления электроэнергии они производили по льготному тарифу для бытовых нужд.

«Путём обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб более 200 млн рублей... Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере», - заключили в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в связи с ростом майнинга криптовалют возникают риски нехватки электроэнергии в ряде регионов страны, с подобной проблемой столкнулись в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, сообщает RT.

