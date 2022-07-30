Эксперт предупредила о подорожании сыра, колбас и кондитерских изделий к осени
Многие продукты могут подорожать в России осенью, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, сейчас дешевеют овощи и фрукты, однако позже снижения цен можно ожидать лишь для продуктов позднего срока созревания.
Долгова пояснила, что значительная часть продуктов в стране «завязана» на импортные оборудование, упаковку и ингредиенты.
«Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — указала эксперт.
Подорожание может ожидать также чай, кофе и фрукты, которые зависят от урожая, логистических затрат и действующих ограничений.
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