По словам эксперта, сейчас дешевеют овощи и фрукты, однако позже снижения цен можно ожидать лишь для продуктов позднего срока созревания.

Долгова пояснила, что значительная часть продуктов в стране «завязана» на импортные оборудование, упаковку и ингредиенты.

«Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — указала эксперт.

Подорожание может ожидать также чай, кофе и фрукты, которые зависят от урожая, логистических затрат и действующих ограничений.

