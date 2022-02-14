Эксперт предупредил водителей об изменении правил получения медсправки

Автомобилистам, которые лишены прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта 2022 года придется сдавать анализы для получения медсправки водителя. Об этом сообщил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с РИА Новости.

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Эксперт напомнил, что ранее лишенные прав водители могли получить медицинскую справку в общем порядке, не сдавая ряд определенных анализов.

«По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — рассказал Солдунов.

При этом для водителей, которые не нарушали правила движения, порядок получения документа останется прежним. Однако и добропорядочных автомобилистов могут отправить на сдачу анализов, если медики обнаружат клинические признаки хронического употребления алкоголя или наркотиков: трясущиеся руки или следы от уколов, пишут Известия.

Согласно приказу Минздрава, медсправки для водителей изменят внешний вид. В них появится пункт, уточняющий причину проведения медосвидетельствования, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Медицинское ОбследованиеВодители
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