Эксперт предупредил водителей об изменении правил получения медсправки

Эксперт напомнил, что ранее лишенные прав водители могли получить медицинскую справку в общем порядке, не сдавая ряд определенных анализов.

«По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — рассказал Солдунов.

При этом для водителей, которые не нарушали правила движения, порядок получения документа останется прежним. Однако и добропорядочных автомобилистов могут отправить на сдачу анализов, если медики обнаружат клинические признаки хронического употребления алкоголя или наркотиков: трясущиеся руки или следы от уколов, пишут Известия.

Согласно приказу Минздрава, медсправки для водителей изменят внешний вид. В них появится пункт, уточняющий причину проведения медосвидетельствования, отмечает Ura.ru.

