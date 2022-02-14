Эксперт предупредил водителей об изменении правил получения медсправки
Автомобилистам, которые лишены прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта 2022 года придется сдавать анализы для получения медсправки водителя. Об этом сообщил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с РИА Новости.
Эксперт напомнил, что ранее лишенные прав водители могли получить медицинскую справку в общем порядке, не сдавая ряд определенных анализов.
«По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — рассказал Солдунов.
При этом для водителей, которые не нарушали правила движения, порядок получения документа останется прежним. Однако и добропорядочных автомобилистов могут отправить на сдачу анализов, если медики обнаружат клинические признаки хронического употребления алкоголя или наркотиков: трясущиеся руки или следы от уколов, пишут Известия.
Согласно приказу Минздрава, медсправки для водителей изменят внешний вид. В них появится пункт, уточняющий причину проведения медосвидетельствования, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,1 млн+198 тыс. / сут.
Умерли
340 тыс.+706 / сут.
Выздоровели
11,2 млн+102 тыс. / сут.
- Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро ОИ-2022 в танцах на льду
- Эксперт предупредил водителей об изменении правил получения медсправки
- Сенатор Пушков удивился приглашению Байдена в Киев от Зеленского
- Нефть Brent подорожала до $96 за баррель впервые с 2014 года
- В Германии выступили против затягивания сертификации «Северного потока-2»
- В феврале в Госдуму внесут законопроект, наказывающий уголовно за нападение собак
- В РФ появилась технология выявления COVID-19 на ранних стадиях
- В Кремле указали на «ковбойский подход» Вашингтона к Европе
- Зеленский пригласил Байдена в Киев
- Пушилин: Киев продолжает наращивать силы в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru