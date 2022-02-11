Автоэксперт перечислил опасные ошибки водителя, ведущие к ДТП

Как отметил автоэксперт, во время движения в городе многие водители отвлекаются на смартфоны, что становится основной причиной мелких аварий на дорогах. При движении на загородных трассах некоторые автовладельцы начинают выполнять резкие перестроения и другие маневры, и быстрая езда часто приводит к аварийным ситуациям, выйти из которых не получается.

Кроме того, Урюков обратил внимание, что перед поездкой на авто важно выбрать правильную обувь, которая должна быть удобной и фиксироваться на ноге.

«Всегда между ногой водителя и педалью есть четкая связь, если она нарушится, мы получаем аварийную ситуацию», — подчеркнул эксперт.

Также незначительно, но все же повышает вероятность ДТП употребление пищи за рулем или любые действия, при которых водителю приходится управлять машиной одной рукой. Как отметил Урюков, в этом случае, несмотря на отвлекающий фактор, автомобилист смотрит на дорогу и контролирует ситуацию.

Эксперт предупредил и об опасности прослушивания музыки в наушниках во время движения: водитель не услышит посторонних звуков и не поймет, что происходит, если возникнут какие-либо неполадки.

Кроме того, в ДТП рискуют попасть плохо подготовленные водители. Урюков подчеркнул, что качество подготовки водителей в автошколах «очень сильно страдает».

«Дорожные условия крайне переменчивы и сложны, есть дополнительные факторы организации движения в крупных городах, таких как Москва, которые тоже требует от водителя определенного уровня знаний и подготовки. Это все приводит к тому, что человек просто теряется за рулем и иногда не может адекватно отреагировать на ситуацию», — заключил автоэксперт.

