Автоэксперт перечислил опасные ошибки водителя, ведущие к ДТП
Слишком высокая скорость движения, низкая подготовка водителя, использование телефона или употребление пищи за рулем, музыка в наушниках и даже езда в неудобной обуви могут привести к ДТП. Об этом рассказал заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил автоэксперт, во время движения в городе многие водители отвлекаются на смартфоны, что становится основной причиной мелких аварий на дорогах. При движении на загородных трассах некоторые автовладельцы начинают выполнять резкие перестроения и другие маневры, и быстрая езда часто приводит к аварийным ситуациям, выйти из которых не получается.
Кроме того, Урюков обратил внимание, что перед поездкой на авто важно выбрать правильную обувь, которая должна быть удобной и фиксироваться на ноге.
«Всегда между ногой водителя и педалью есть четкая связь, если она нарушится, мы получаем аварийную ситуацию», — подчеркнул эксперт.
Также незначительно, но все же повышает вероятность ДТП употребление пищи за рулем или любые действия, при которых водителю приходится управлять машиной одной рукой. Как отметил Урюков, в этом случае, несмотря на отвлекающий фактор, автомобилист смотрит на дорогу и контролирует ситуацию.
Эксперт предупредил и об опасности прослушивания музыки в наушниках во время движения: водитель не услышит посторонних звуков и не поймет, что происходит, если возникнут какие-либо неполадки.
Кроме того, в ДТП рискуют попасть плохо подготовленные водители. Урюков подчеркнул, что качество подготовки водителей в автошколах «очень сильно страдает».
«Дорожные условия крайне переменчивы и сложны, есть дополнительные факторы организации движения в крупных городах, таких как Москва, которые тоже требует от водителя определенного уровня знаний и подготовки. Это все приводит к тому, что человек просто теряется за рулем и иногда не может адекватно отреагировать на ситуацию», — заключил автоэксперт.
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