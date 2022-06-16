Эксперт предупредил о возможном дефиците отдельных марок сигарет в России
Дефицит отдельных марок сигарет возможен в России из-за нарушения логистических цепочек. Об этом заявил руководитель информагентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил эксперт, 98% потребляемой в России табачной продукции производится на местных фабриках, которые продолжают работу. Однако все используемое в производстве сырье и оборудование — импортное, и на фоне геополитического кризиса возникли сложности с поставками.
«Есть проблемы со всеми видами материалов, с запчастями для оборудования и табачным сырьем. Все это доставляется с большими сложностями и нерегулярно. Пока фабрики выкручиваются на старых запасах, но это долго продолжаться не может», — подчеркнул Королев.
Специалист считает, что из-за перебоев с поставками вероятен дефицит определенных марок, и привыкшим к определенной продукции потребителям стоит создать «домашний запас». Однако общий дефицит сигарет маловероятен: табачный рынок РФ входит в десятку крупнейших в мире, и фабрики международных компаний продолжают работу в стране.
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