Эксперт предупредил о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине
Данные со смартфона могут быть похищены через автомобильную зарядку. Об этом предупредил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, в зарядное устройство чужого автомобиля может быть интегрирована специальная электросхема с определенным кодом. При активации он атакует устройство жертвы. Такую схему можно внедрить и в сам USB-кабель. В современных машинах есть возможность применения подобных средств.
Пока вероятность кражи данных через автозарядку — лишь теория.
«Если ... вы опасаетесь стать первой жертвой таких мошенников, то рекомендую носить с собой кабель для зарядки гаджета "no data cable", в котором отсутствует возможность передачи данных», — посоветовал Шутов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru