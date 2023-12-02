Эксперт предупредил о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине

Данные со смартфона могут быть похищены через автомобильную зарядку. Об этом предупредил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм».

Стало известно, как уменьшить расход заряда смартфона

По словам эксперта, в зарядное устройство чужого автомобиля может быть интегрирована специальная электросхема с определенным кодом. При активации он атакует устройство жертвы. Такую схему можно внедрить и в сам USB-кабель. В современных машинах есть возможность применения подобных средств.

Пока вероятность кражи данных через автозарядку — лишь теория.

«Если ... вы опасаетесь стать первой жертвой таких мошенников, то рекомендую носить с собой кабель для зарядки гаджета "no data cable", в котором отсутствует возможность передачи данных», — посоветовал Шутов.

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Фото: РИА Новости
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