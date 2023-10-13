Стало известно, как уменьшить расход заряда смартфона

По словам эксперта в сфере IT-технологий Никиты Мокеева, новые гаджеты, как правило, медленно разряжаются, но уже через год-два их батареи начинают терять емкость. Снизить энергопотребление можно с помощью отключения некоторых функций, что даст экономию около десяти процентов заряда в день.

Автозапуск приложений потребляет энергию, не обеспечивая пользователя дополнительным удобством. Постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi также существенно увеличивать расход заряда аккумулятора.

Виброотклик тоже может влиять на энергопотребление смартфона, если пользователь часто нажимает на кнопки, например, в ходе переписки.

Эксперт порекомендовал также отключить системный сервис печати.

В крайне случае можно использовать режим экономии заряда, который отключает ненужные фоновые активности.

Ранее стало известно о причинах возгорания смартфонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

