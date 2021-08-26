Эксперт предрек рост преступности в России из-за ситуации в Афганистане
Криминогенная обстановка в России может осложниться осенью из-за ситуации в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ. Таким мнением поделился президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов в беседе с РИА Новости.
Эксперт пояснил, что в граничащих с Афганистаном государствах действуют различные запрещенные в РФ террористические ячейки, сообщает Ura.ru.
«Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами», — подчеркнул Жданов.
По мнению эксперта, необходимо уделить пристальное внимание Узбекистану и Таджикистану как сопредельным с Афганистаном странам. Жданов подчеркнул, что нужно вплотную следить за ситуацией и заниматься этой проблемой.
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