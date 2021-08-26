Эксперт предрек рост преступности в России из-за ситуации в Афганистане

Эксперт пояснил, что в граничащих с Афганистаном государствах действуют различные запрещенные в РФ террористические ячейки, сообщает Ura.ru.

«Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами», — подчеркнул Жданов.

По мнению эксперта, необходимо уделить пристальное внимание Узбекистану и Таджикистану как сопредельным с Афганистаном странам. Жданов подчеркнул, что нужно вплотную следить за ситуацией и заниматься этой проблемой.

