Лидер афганского сопротивления заявил об опасности талибов для России

Лидер сопротивления талибам в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что пока не контактировал с официальными российскими лицами, сообщает РБК.

По его словам, он расчитывает, что другие страны, в том числе Россия, выступят посредниками и окажут помощь в организации экстренных мирных переговоров сопротивления с запрещённым в РФ радикальным движением «Талибан».

Масуд отметил, что в интересах РФ избежать эскалации насилия в Афганистане, а также не допустить внедрения экстремистской идеологии, ибо в противном случае в стране увеличится число террористов, которые «захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг России».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а также втягивать в конфликт свои вооруженные силы, сообщает «Сободная пресса».

