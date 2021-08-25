Лидер афганского сопротивления заявил об опасности талибов для России
Лидер сопротивления талибам в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что пока не контактировал с официальными российскими лицами, сообщает РБК.
По его словам, он расчитывает, что другие страны, в том числе Россия, выступят посредниками и окажут помощь в организации экстренных мирных переговоров сопротивления с запрещённым в РФ радикальным движением «Талибан».
Масуд отметил, что в интересах РФ избежать эскалации насилия в Афганистане, а также не допустить внедрения экстремистской идеологии, ибо в противном случае в стране увеличится число террористов, которые «захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг России».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а также втягивать в конфликт свои вооруженные силы, сообщает «Сободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru