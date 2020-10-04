Эксперт предостерег от регулировки некоторых настроек в смартфоне

Ряд настроек смартфона при самостоятельной регулировке пользователем могут привести к потере гарантии или отключению жизненно необходимых функций для работы гаджета. Об этом предупредил руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов в интервью агентству «Прайм».

Стали известны наиболее частые причины для блокировки SIM-карт

«С осторожностью стоит редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов – есть риск активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров. Также стоит быть осторожными с настройками «Универсального доступа» – можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить», — пояснил Куканов.

Также он не рекомендовал применять root-доступ на Android и Jailbreak на iOS для получения расширенных административных правах и полного доступа к файловой системе, пишет Газета.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры