Эксперт предостерег от регулировки некоторых настроек в смартфоне

«С осторожностью стоит редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов – есть риск активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров. Также стоит быть осторожными с настройками «Универсального доступа» – можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить», — пояснил Куканов.

Также он не рекомендовал применять root-доступ на Android и Jailbreak на iOS для получения расширенных административных правах и полного доступа к файловой системе, пишет Газета.ru.

