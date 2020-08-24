Эксперт поставил под сомнения слова властей Москвы о видеокамерах
Если в контракте нет прямого запрета на передачу записей с городских камер видеонаблюдения третьим лицам, то властям Москвы ничто не помешает в дальнейшем торговать этой информацией, рассказал в эфире НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
Власти Москвы опровергли планы продавать записи с камер наблюдения и пояснили, что трансляция в интернет не предусмотрена из медицинских учреждений. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что согласно документации к конкурсам на установку камер в Москве, мэрия города имеет право транслировать данные с городских камер наблюдения в свободном доступе в интернете и даже продавать их.
«Если нет необходимости передавать эту информацию, то такой пункт из контракта нужно удалить изначально», - рассказал в эфире НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
Кусков пояснил, что запись с этих камер среднему пользователю ни для чего не нужна, но с другой стороны, в зависимости от того, где они могут быть установлены, они могут «зацепить» тех или иных людей, которые могут выходить в одно и то же время из дома или офиса. Эта информация может быть использована злоумышленниками.
«На основе этой информации, объем которой громаден, при доступе к ней могут быть сделаны выводы в том числе и мошенниками, а потому есть смысл сделать ограниченный доступ к ней только для правоохранительных органов и судебных инстанций», - добавил эксперт.
Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что секретные или важные данные нельзя передавать ни голосом, ни через социальные сети и мессенджеры.
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