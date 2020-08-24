Эксперт поставил под сомнения слова властей Москвы о видеокамерах

«Если нет необходимости передавать эту информацию, то такой пункт из контракта нужно удалить изначально», - рассказал в эфире НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Кусков пояснил, что запись с этих камер среднему пользователю ни для чего не нужна, но с другой стороны, в зависимости от того, где они могут быть установлены, они могут «зацепить» тех или иных людей, которые могут выходить в одно и то же время из дома или офиса. Эта информация может быть использована злоумышленниками.

«На основе этой информации, объем которой громаден, при доступе к ней могут быть сделаны выводы в том числе и мошенниками, а потому есть смысл сделать ограниченный доступ к ней только для правоохранительных органов и судебных инстанций», - добавил эксперт.

Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что секретные или важные данные нельзя передавать ни голосом, ни через социальные сети и мессенджеры.

