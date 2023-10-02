В Москве на станции метро «Профсоюзная» погиб упавший на пути человек

На станции «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии метро погиб человек, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

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«На «Профсоюзной» на пути упал человек, он скончался от полученных травм», - заявил собеседник.

Отмечается, что движение поездов от «Октябрьской» и «Новых Черемушек» приостановлено. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Ранее мужчина упал на рельсы и погиб на станции метро «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГибельМетроМосква

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