В Москве на станции метро «Профсоюзная» погиб упавший на пути человек

«На «Профсоюзной» на пути упал человек, он скончался от полученных травм», - заявил собеседник.

Отмечается, что движение поездов от «Октябрьской» и «Новых Черемушек» приостановлено. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Ранее мужчина упал на рельсы и погиб на станции метро «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии», передает «Радиоточка НСН».

