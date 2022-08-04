Эксперт посоветовал на фоне кризиса не запасаться товарами и инвестировать в образование
Качество жизни россиян на фоне текущей геополитической и экономической ситуации продолжит ухудшаться, а доходы населения — снижаться. Об этом заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в интервью NEWS.ru.
Эксперт напомнил, что Банк России прогнозирует ускорение падения экономики до 11% во втором полугодии текущего года.
«Это будет худший показатель падения экономики за всю современную историю. Даже в 1998 году такого падения не случилось. <...> По данным ЦБ, стабилизация ситуации может начаться к лету следующего года. В 2024 году мы получим чисто арифметически положительную динамику, но очень небольшую», — отметил Федяков.
Специалист указал, что у россиян станет меньше средств для привычных покупок. При этом, считает Федяков, в стране будут активно развиваться магазины-дискаунтеры формата «мало и дешево».
В то же время эксперт не советует запасаться продуктами, отмечая, что «на всю жизнь не запасешься».
«Я рекомендую всем попытаться зарабатывать больше, даже в этой тяжелой ситуации. Искать вторую работу, повышать свою квалификацию, инвестировать в образование свое и своих детей», — заключил Федяков.
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