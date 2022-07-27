В Турции усомнились в возможности краха российской экономики из-за санкций
России не грозит экономический коллапс, несмотря на западные санкции, считает доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла. Об этом пишет Daily Sabah.
«Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, поскольку крупные экономики, такие как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к усилиям Запада по введению санкций», — подчеркнул эксперт.
Кавакла отметил, что Москва может найти новых покупателей на свои нефть и газ, рост цен на энергоресурсы еще больше «помог» РФ, пишет RT.
Кроме того, турецкое издание указывает, что Россия обладает огромным профицитом счета текущих операций из-за запретов на импорт. Это ускорило дедолларизацию экономики РФ и укрепило рубль, отмечает РИА ФАН.
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