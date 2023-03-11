Эксперт посоветовал ежемесячно очищать кэш для ускорения работы смартфона

Как отметил эксперт, скорость работы телефона зависит от уровня свободной памяти. В смартфонах она делится на внутреннюю, в которой хранятся данные, и внешнюю, которая отвечает за многозадачность. По словам Джаконии, большую часть памяти устройств на Android и iOS занимает раздел «Другое»: здесь находятся системные и сохраненные файлы, данные игр, загрузки.

«Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объем свободной памяти значительно увеличится», — подчеркнул специалист.

На скорость работы смартфона также влияют установленные приложения. Эксперт рекомендовал отключать автоматические обновления и не держать десятки приложений открытыми в фоновом режиме.

Кроме того, Джакония отметил, что для очищения внутренней памяти можно перенести фото и видео в облачное хранилище, на другое устройство или удалить ненужное. Если этого оказалось недостаточно для ускорения работы телефона, специалист посоветовал сбросить смартфон до заводских настроек.

