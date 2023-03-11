Эксперт посоветовал ежемесячно очищать кэш для ускорения работы смартфона
Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония посоветовал ежемесячно очищать кэш смартфона для ускорения работы устройства. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил эксперт, скорость работы телефона зависит от уровня свободной памяти. В смартфонах она делится на внутреннюю, в которой хранятся данные, и внешнюю, которая отвечает за многозадачность. По словам Джаконии, большую часть памяти устройств на Android и iOS занимает раздел «Другое»: здесь находятся системные и сохраненные файлы, данные игр, загрузки.
«Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объем свободной памяти значительно увеличится», — подчеркнул специалист.
На скорость работы смартфона также влияют установленные приложения. Эксперт рекомендовал отключать автоматические обновления и не держать десятки приложений открытыми в фоновом режиме.
Кроме того, Джакония отметил, что для очищения внутренней памяти можно перенести фото и видео в облачное хранилище, на другое устройство или удалить ненужное. Если этого оказалось недостаточно для ускорения работы телефона, специалист посоветовал сбросить смартфон до заводских настроек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru