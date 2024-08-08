Соцфонд: Пенсии работающим пенсионерам будут индексировать в два этапа
Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров со следующего года будет проходить в два этапа, в феврале и апреле. Об этом сообщил Социальный фонд России.
«Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам вступит в силу с 1 января 2025 года. Но непосредственно сама индексация состоится на месяц позже – с 1 февраля 2025 года, и далее ежегодно», — напомнили в организации.
Февральское повышение будут проводить с учетом роста потребительских цен за минувший год. Индексация затронет страховую и фиксированную часть выплат.
При этом на втором этапе с 1 апреля страховые пенсии будут индексировать с учетом роста доходов Соцфонда. Такое повышение затронет часть пенсии, формируемую за счет индивидуального пенсионного коэффициента.
Между тем в РФ с 1 августа индексировали пенсии для работающих граждан, перерасчет основывается на данных о стаже и страховых взносах, выплаченных за последний год, пишет Ura.ru.
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