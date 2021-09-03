Эксперт по ЖКХ рассказала, где в многоэтажках можно хранить личные вещи и консервацию

Хранить законсервированные на зиму продукты, а также личные вещи жители многоквартирных домов могут только в специально отведённых для этого местах, а именно, кладовых. Об этом рассказала руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

«Подвал, чердак и лестничные марши не предназначены для хранения личных вещей. Держать их в многоквартирных домах можно только в специализированных местах – кладовых, которые как раз созданы для этих целей», – цитирует Белехову «Радио 1».

Кроме того, эксперт рассказала, почему для хранения личных вещей нельзя использовать чердаки и подвалы.

«В этих местах стоит оборудование для «жизнедеятельности» многоквартирного дома – системы отопления, водоснабжения, к ним должен быть доступ 24/7», – сообщила эксперт.

Напомним, ранее управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин предупредил россиян о том, что за хранение банок с консервами в местах общего пользования многоквартирного дома грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.