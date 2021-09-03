Эксперт по ЖКХ рассказала, где в многоэтажках можно хранить личные вещи и консервацию
Хранить законсервированные на зиму продукты, а также личные вещи жители многоквартирных домов могут только в специально отведённых для этого местах, а именно, кладовых. Об этом рассказала руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.
«Подвал, чердак и лестничные марши не предназначены для хранения личных вещей. Держать их в многоквартирных домах можно только в специализированных местах – кладовых, которые как раз созданы для этих целей», – цитирует Белехову «Радио 1».
Кроме того, эксперт рассказала, почему для хранения личных вещей нельзя использовать чердаки и подвалы.
«В этих местах стоит оборудование для «жизнедеятельности» многоквартирного дома – системы отопления, водоснабжения, к ним должен быть доступ 24/7», – сообщила эксперт.
Напомним, ранее управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин предупредил россиян о том, что за хранение банок с консервами в местах общего пользования многоквартирного дома грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
Между тем, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, какие требования санитарии и пожарной безопасности нужно соблюдать дома, чтобы не получить штраф.
Юрист отметил, что судебные приставы могут прийти в квартиру, если соседи почувствуют неприятные запахи, пожалуются на грызунов или насекомых. Кроме того, могут провести дезинфекцию за счет хозяина квартиры.
При этом, запрещается курить на общем балконе или лестничной клетке, а штраф может увеличиться до четырех-пяти тысяч рублей, если окурок, мангал или свечи на балконе приведут к порче имущества или тяжелому вреду здоровья. Кроме этого, существуют штрафы за перепланировку, а в худшем случае власти города могут отобрать жилище.
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