Эксперт по трудоустройству раскритиковал идею о сокращённой рабочей неделе

Комментируя предложение замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова сократить в стране рабочую неделю, он отметил, что есть предприятия, которые работают круглосуточно, например, металлургические заводы.

Мурадян подчеркнул, что работодатели уже ввели гибридную рабочую неделю, позволив сотрудникам два дня из пяти работать дистанционно. По его словам, вместо надбавок и премий будет введены госпрограммы по поддержке трудоустройства населения.

«Будут работать различные программы по помощи в сфере подготовки и ориентации на актуальные профессии, которые будут востребованы в ближайшие 10–15 лет», — заключил он.

Ранее Шершуков, комментируя возможность продления майских праздников в России, заявил, что «если праздники не вредят заработной плате, то это хорошо», сообщает RT.