Эксперт по гражданскому обществу оценила поправки в Конституцию и организацию голосования

«С одной стороны, казалось бы, и без поправок наше гражданское общество неуклонно развивается с начала 90х годов. Но как профессионал я понимаю: если положения о поддержке гражданского общества внести в Конституцию, то политика государства становится более предсказуемой, а это несомненный плюс», - подчеркнула она.

Ирина Мерсиянова считает, что настало время синергии общества и государства на всех уровнях, и эту тенденцию следует закрепить в Конституции.

«Настало время прописать законодательно. Что очень облегчит жизнь представителям некоммерческих организаций — от объединения жильцов подъезда до благотворительных фондов. Ведь если что-то написано в законе — значит, для любого чиновника это точно существует», - отметила эксперт.

Она также высоко оценила организацию голосования и новые формы, которые применили в этот раз.

«Пожаловаться на организацию этой процедуры не могу. В Московской области, где я бываю сейчас регулярно, видела на днях, как организуют голосование: специальные палатки с избирательными урнами выносят за пределы помещений, так что тем, кто боится заразиться, не обязательно заходить внутрь. Эта практика мне понравилась», - сказала Ирина Мерсиянова.

Как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Напомним, более 200 поправок предложены в Конституцию РФ. С 20:00 по местному времени 1 июля в регионах России начнется подсчет голосов.

