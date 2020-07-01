Эксперт по гражданскому обществу оценила поправки в Конституцию и организацию голосования

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова высказала свое мнение по поводу поправок, вносимых в Конституцию РФ, а также - о качестве голосования, организованного в Москве, сообщает «Московский Космсомолец».

Россиянам предложили проголосовать по поводу более 200 изменений Конституции РФ, 1 июля – последний день голосования, которое началось 25 июня. Ирина Мерсиянова считает, что политика государства становится более предсказуемой.

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«С одной стороны, казалось бы, и без поправок наше гражданское общество неуклонно развивается с начала 90х годов. Но как профессионал я понимаю: если положения о поддержке гражданского общества внести в Конституцию, то политика государства становится более предсказуемой, а это несомненный плюс», - подчеркнула она.

Ирина Мерсиянова считает, что настало время синергии общества и государства на всех уровнях, и эту тенденцию следует закрепить в Конституции.

«Настало время прописать законодательно. Что очень облегчит жизнь представителям некоммерческих организаций — от объединения жильцов подъезда до благотворительных фондов. Ведь если что-то написано в законе — значит, для любого чиновника это точно существует», - отметила эксперт.

Она также высоко оценила организацию голосования и новые формы, которые применили в этот раз.

«Пожаловаться на организацию этой процедуры не могу. В Московской области, где я бываю сейчас регулярно, видела на днях, как организуют голосование: специальные палатки с избирательными урнами выносят за пределы помещений, так что тем, кто боится заразиться, не обязательно заходить внутрь. Эта практика мне понравилась», - сказала Ирина Мерсиянова.

Как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Напомним, более 200 поправок предложены в Конституцию РФ. С 20:00 по местному времени 1 июля в регионах России начнется подсчет голосов.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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