Депутат МГД Бускин отметил грамотную организацию голосования по Конституции в Москве

Депутат Московской городской думы Игорь Бускин оценил работу избирательных участков по голосованию за поправки в Конституцию в столице. Он отметил как принятые меры безопасности здоровья, так и прозрачность процедуры голосования и рассказал о своих выводах «Комсомольской правде».

«Сложность организации нынешнего голосования состояла в том, что нужно было создать условия для рассредоточения потока избирателей — для спокойствия и безопасности, ведь эпидемия коронавируса еще не завершилась. При этом уровень удобства для голосующих и защиты результатов голосования от возможных злоупотреблений должен был остаться как минимум столь же высоким, как и в прошлые годы, - отметил Игорь Бускин.

Председатель ВООПиК Галина Маланичева: Процедура голосования по Конституции максимально прозрачна

По его мнению, на участках удалось избежать скопления людей благодаря длительности голосованию и разным формам, в том числе – электронному голосованию.

Игорь Бускин считает, что голосование является легитимным, так как весь процесс был организован абсолютно прозрачно.

«Могу также сказать, что процедура, строго прописанная в законе о конституционных поправках и соответствующая стандартам федеральных выборов, на всех участках, где мне довелось побывать, соблюдается неукоснительно. Нарушений нет. Все организовано в полном соответствии с законом. Прозрачно и понятно. Отсутствие проблем и удобство для голосующих отмечают и наблюдатели, присутствующие на участках», - сказал депутат.

Подводя итог, парламентарий заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ не только одно из самых сложных, но и одно из успешных.

«Я был на нескольких избирательных участках в своем избирательном округе, проверял, как проходит процесс досрочного голосования. На собственном опыте могу сказать: организационно это одно из самых сложных и одновременно удачных мероприятий, которые мне приходилось видеть в Москве. А наш город не удивить хорошо организованными мероприятиями»,- заключил Игорь Бускин.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКонституция РФГолосование
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