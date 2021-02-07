В Подмосковье трое человек погибли от утечки газа
В подмосковном Щелково три человека погибли, отравившись газом, в одном из домов на улице Рабочая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мособлпрокуратуру.
Об утечке газа сообщил глава семейства, который позвонил утром 7 февраля в скорую. Он сообщил, что у супруги сильная рвота, ей плохо. Медики, приехав по вызову, обнаружили троих погибших: мужа, жену и их 4-летнего сына. Дочь 15 лет в тяжелом состоянии госпитализировали.
Представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева сообщила о начале прокурорской проверки, в ходе которой планируют установить причины и обстоятельства произошедшего. Также прокуратуре предстоит дать правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе за обеспечение безопасного содержания и эксплуатации газового оборудования.
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