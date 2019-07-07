Эксперт по безопасности объяснил ЧП с бензовозом в Свердловской области жаждой наживы
Эксперт по безопасности Антон Цветков в эфире НСН пояснил, почему считает правила перевозки опасных грузов формальными.
Бензовоз, который взорвaлся в Свердловской облaсти, ехaл нa дозaпрaвку мaшин, обеспечивaющих безопaсность горного мaрaфонa «Конжaк-2019». Об этом рaсскaзaл нaчaльник пресс-службы ГУ МВД России по региону.
По предвaрительным дaнным, водитель aвтомобиля посaдил нa цистерну людей, a после не спрaвился с упрaвлением. Мaшинa съехaлa в кювет и восплaменилaсь, после чего произошёл взрыв, пишет Газета.ру.
По данным представителей регионального минздрава, количество погибших при взрыве бензовоза на трассе в Свердловской области составило три человека, информация о четвёртой жертве не подтверждается.
Соглaсно имеющейся информaции, водитель бензовозa в момент происшествия нaходился в нетрезвом состоянии. Водитель зaдержaн, возбуждено уголовное дело, уточняют Известия.
Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в эфире НСН заявил о том, что большинство бизнесменов, занимающихся транспортировкой грузов, в том числе опасных, на первое место ставят коммерческие интересы и экономят на безопасности.
«Для большинства людей с нормальной логикой бензовозы – это автомобили, на которых перевозят опасное горючее, поэтому мы считаем, что должны соблюдаться меры повышенной безопасности. Для многих бизнесменов транспортировка горючего – просто зарабатывание денег. И безопасность – первое, на чем многие экономят, как и в пассажирских перевозках. Какие типичные проблемы? Несоблюдение периодов работы, сна и отдыха водителей, не должное техническое обследование и содержание транспортных средств», - отметил эксперт.
Антон Цветков напомнил правила безопасности, которые обязаны проходить перед выходом в рейс и транспортные средства, и их водители. Однако, обеспечить постоянный контроль за соблюдением норм у соответствующих ведомств нет возможности. С этим эксперт и связывает многочисленные нарушения в сфере транспортной безопасности.
«Правила в большинстве своем формальны. Должно быть обозначение табличками «Опасный груз», наличие средств тушения, наличие документов о том, что техническое средство допущено к перевозке опасных грузов, маршрутный лист и т.п. Также не надо забывать, что водитель обязан проходить предрейсовый медосмотр.
Еще раз подчеркиваю, что в сфере перевозки опасных грузов необходимо наводить порядок, как и в пассажирских перевозках. К сожалению, и Ространснадзор, и ГИБДД занимаются этот работой не системно, а только в качестве акций - категорически не хватает людей», - пояснил собеседник НСН.
Ранее начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в эфире НСН назвал наиболее распространенные нарушения на транспорте.
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