Эксперт отметила почти безошибочное диагностирование COVID-19 в Москве
На фоне появления ложноотрицательных результатов тестирования на коронавирус нового типа основным способ диагностики COVID-19 стала КТ-исследование, которое показывает характерный симптом в лёгких - «эффект матового стекла». Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главврач городской поликлиники №3 Елена Самышина, передаёт АГН «Москва».
КТ-диагностика определяет одну из четырёх стадий пневмонии. По словам Самышиной, при первых двух стадиях пациент продолжает лечиться дома, при третьей-четвёртой требуется госпитализация. Ошибки при КТ-диагностике практически исключены, говорит врач: снимки поступают в работающий круглосуточно референс-центр, где сидят врачи-рентгенологи. «Это как второе мнение», - отмечает Самышина.
Работу облегчает и новая программа «Компьютерное зрение», благодаря которой доктор получает не только оригинальный снимок, но анализ программы, рассказала Самышина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru