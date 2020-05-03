Эксперт отметила почти безошибочное диагностирование COVID-19 в Москве

На фоне появления ложноотрицательных результатов тестирования на коронавирус нового типа основным способ диагностики COVID-19 стала КТ-исследование, которое показывает характерный симптом в лёгких - «эффект матового стекла». Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главврач городской поликлиники №3 Елена Самышина, передаёт АГН «Москва».

КТ-диагностика определяет одну из четырёх стадий пневмонии. По словам Самышиной, при первых двух стадиях пациент продолжает лечиться дома, при третьей-четвёртой требуется госпитализация. Ошибки при КТ-диагностике практически исключены, говорит врач: снимки поступают в работающий круглосуточно референс-центр, где сидят врачи-рентгенологи. «Это как второе мнение», - отмечает Самышина.

Работу облегчает и новая программа «Компьютерное зрение», благодаря которой доктор получает не только оригинальный снимок, но анализ программы, рассказала Самышина.

