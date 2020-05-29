Эксперт отметил значение массового тестирования на антитела к COVID-19 для его исследования
Результаты массового тестирования на антитела к коронавирусу станут отправной точкой для последующего изучения новой инфекции. Это отметил член Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, глава Московского центра СПИД Алексей Мазус.
Как заявил специалист Business FM, неправильно связывать статистку по переболевшим с результатами массового тестирования на иммунный ответ. По его словам, неправильно заявлять, что положительный результат теста на наличие антител говорит о том, что бессимптомно COVID-19 перенесли в 10 раз больше граждан, чем до сих пор считалось.
В то же время, Мазус не сомневается, что данные антитела появились именно после встречи с данным конкретным коронавирусом. Однако это не означает, что защита организма уже настроена - они указывают на то, что есть еще и антитела, обезвреживающие вирус. Именно последние и можно считать индикатором защиты.
Алексей Мазус также уточнило, что повторно в течение короткого периода времени коронавирусной инфекцией люди не заражаются. А в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает легко, или бессимптомно. Он отдельно отметил обоснованность временных мер изоляции заражённых горожан.
Эксперт также рассказал, что в Москве подобного рода анализы делают с помощью наиболее точного метода диагностики, практически без участия медперсонала. Это даёт возможность охватить тестированием большую часть населения мегаполиса. Столица может выполнять до 500 000 тестов в неделю уже сегодня.
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